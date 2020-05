Látalův syn prodloužil v Olomouci

Obránce Radek Látal prodloužil smlouvu s fotbalovou Sigmou Olomouc. Dvaadvacetiletý odchovanec klubu a syn trenéra Radoslava Látala podepsal a hanáckým celkem smlouvu do 30. června 2023. „Jsem vděčný za to, že můžu pokračovat v Sigmě Olomouc. Je to klub, ve kterém jsem vyrostl a na kterém mi velmi záleží. Bylo by skvělé udělat úspěch v podobě zisku pohárové trofeje. Věřím, že nás v této sezoně čekají vzrušující okamžiky,“ uvedl Látal na klubovém webu. V první lize debutoval v této sezoně a dosud v ní nastoupil v šesti zápasech.