Je to evergreen znějící z někdy dost rozhrkaného jukeboxu českého fotbalu. Kde jsou ty časy, kdy čeští hráči nastupovali v nejzvučnějších evropských velkoklubech… Před pěti lety se však ve stopách Pavla Nedvěda a spol. mohl vydat muž, od něhož by to možná málokdo čekal. Dosud o tom věděli jen zasvěcení, ale sparťana Lukáše Váchu měl zájem samotný AC Milán! „Kdyby to vyšlo, byla by to rána,“ říká nynější kapitán třetiligového béčka Letenských. Více čtěte ZDE