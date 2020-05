Je mu 32 let, ve Spartě má smlouvu až do příštího léta. Přesto by podle informací portálu iSport.cz mohl gólman Florin Nita po sezoně letenský klub opustit. Zkušený Rumun totiž není spokojený se svou aktuální pozicí, kdy prakticky od začátku září pouze kryje záda Milanu Hečovi. Ve hře je i návrat do celku FCSB, odkud do Sparty v lednu 2018 přišel. Pražané by ale o kvalitního brankáře neradi přišli bez adekvátního odstupného. Více čtěte ZDE