Dvacetiletý fotbalový talent Jadon Sancho by se v létě měl vrátit z Borussie Dortmund do Anglie. Podle britského listu The Sun si už mladý anglický reprezentant vyjednal podmínky smlouvy s Manchesterem United. Kluby se však na přestupu křídelního hráče ještě nedohodly.

Více čtěte ZDE