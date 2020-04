Patří do početné skupiny hráčů, kterým v létě ve Spartě vyprší smlouva. Univerzál Martin Frýdek měl v zimě možnost uzavřít s letenským klubem nový kontrakt, k dohodě ale nedošlo. Vyhlášený bojovník do poslední chvíle čekal na zahraniční nabídku. Ta ovšem nedorazila. Co bude s Frýdkovou kariérou dál? Více čtěte ZDE