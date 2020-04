Posune se začátek přestupního období?

Světová federace FIFA navrhla posunout začátek přestupního období a vyzvala kluby, aby prodloužily končící smlouvy s fotbalisty až do skutečného zakončení sezony. Hráčské kontrakty v Evropě jsou většinou uzavírány do 30. června, ale kvůli k pandemii koronaviru je pravděpodobné, že do té doby se ještě aktuálně přerušené ligové soutěže nedohrají. „Vzhledem k současnému zastavení hry ve většině zemí je jasné, že současná sezona neskončí v době, kdy se čekalo. Proto navrhujeme, aby byly smlouvy prodlouženy do doby, kdy ročník skutečně skončí. Obdobně to platí pro kontrakty, které měly začít v nové sezoně,“ uvedla FIFA v materiálu, který má k dispozici agentura AFP.