Fotbalový brankář Ondřej Kolář navzdory zájmu ze zahraničí zůstává v pražské Slavii. Pětadvacetiletý gólman dnes s českým mistrem prodloužil smlouvu do 30. června 2024. "Máme dohodu, že do léta 2021 nebudeme vůbec posuzovat případné nabídky, které by na něj přišly," uvedl k tomu na tiskové konferenci předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. Více čtěte ZDE