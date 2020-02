Přestupové okno v Anglii už se sice uzavřelo, ale i tak jsou kluby aktivní. Chelsea získá v létě z Ajaxu Amsterodam marockého záložníka Hakima Ziyecha. Nizozemský rodák přestoupí minimálně za 40 milionů eur (993 milionů korun). Částka může podle Ajaxu vzrůst ještě o čtyři miliony eur.

We have some Hakim Ziyech news… 👀