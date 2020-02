Olomoucká Sigma si pojistila i do dalších let sedmadvacetiletého brankáře Aleše Mandouse. Ten s týmem z Hané prodloužil smlouvu do do 30. 6. 2023.

✍️ NOVÁ SMLOUVA | Brankář Aleš Mandous prodloužil smlouvu se Sigmou Olomouc do 30. 6. 2023 ✔️



▶️ https://t.co/HmDqBCGPyC pic.twitter.com/JN829WMWul — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) February 7, 2020