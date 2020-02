Naděje, budoucnost Slavie, možná už na jaře její hlavní palebná síla. Ano, to je Petar Musa, chorvatský útočník, od něhož si v Edenu hodně slibují. V zimě si ho předčasně stáhli z hostování v Liberci a čerstvě mu naložili další porci důvěry. Musa podepsal s českým mistrem novou smlouvu do června 2024. „Chci hrát tady a budu se snažit, aby to tak bylo,“ pravil vytáhlý šutér. Více čtěte ZDE