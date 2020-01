Arsenal získal Cedrica

Arsenal má druhou posilu do obrany, po stoperovi Pablu Marim přichází pravý bek Cedric Soares. 28letý portugalský zadák působí v Anglii od roku 2015, kdy přestoupil do Southamptonu, v loňském roce hostoval v Interu Milán. Na Emirates Stadium přichází na hostování, "kanonýři" budou mít první právo ho podepsat, když mu v létě skončí smlouva u Saints.

