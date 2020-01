Švýcarský obránce Ricardo Rodriguez opouští AC Milán. Zbytek sezony stráví na hostování v PSV Eindhoven, aktuálně pátém týmu Eredivisie.

RR: ‘Number 68 is the year my mother was born. My brothers also have this number. To honor her’ ♥️#WillkommenRR pic.twitter.com/CVzwXJch7T