Bergwijn podepsal v Tottenhamu

Produktivní nizozemský útočník/křídelník Steven Bergwijn se stěhuje z PSV do Tottenhamu. V londýnském klubu podepsal 22letý autor pěti branek a deseti asistencí v aktuální sezoně smlouvu do roku 2025. Přestupová částka se má točit kolem 25 milionů liber (téměř 750 milionů korun).

✍️ We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven.



Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn ⚪️ #COYS