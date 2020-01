Düsseldorf odvolal kouče Funkela

Poslední tým německé fotbalové ligy Düsseldorf odvolal trenéra Friedhelma Funkela. Fortuna v neděli prohrála 0:3 v Leverkusenu a poprvé v sezoně se ocitla na dně tabulky. Mužstvo podle německých médií převezme Uwe Rösler, který nedávno skončil ve švédském Malmö.

Funkel trénoval Düsseldorf téměř čtyři roky. Předloni postoupil s Fortunou do bundesligy a loni s ní obsadil desáté místo. Před Vánoci prodloužil s klubem o další rok smlouvu, která by platila pro případ, že by se Düsseldorf udržel v nejvyšší soutěži.