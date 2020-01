Slavia vyšponovala svůj zájem o olomouckého stopera Davida Zimu (19) na absolutní hranu. Ladislav Takács by se měl totiž po odchodu Tomáše Součka přesunout do zálohy, takže vznikne díra uprostřed obrany. Původně Sigmě podle našich informací nabízela 12 milionů korun, pak dvojnásobek a teď už 30 + procenta! Ideální scénář? Aby teenager za mistrem přiletěl co nejdřív do Portugalska. „Máme opravdu velký zájem,“ přiznává webu iSport.cz sportovní ředitel Jan Nezmar. Více čtěte ZDE