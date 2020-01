Hatem Ben Arfa posílí Valladolid, kde podepsal smlouvu na půl roku. Dvaatřicetiletý Francouz byl od léta bez angažmá, naposledy působil v Rennes. Předtím hrál i za Nice, Newcastle či Lyon. Teď se dohodl na kontraktu s šestnáctým celkem španělské ligy, který vlastní bývalý brazilský střelec Ronaldo.

😱💜 Ben Arfa!



He joins Real Valladolid for the rest of the season



Welcome!#pucela #RealValladolid pic.twitter.com/Cm9DqKMSZN