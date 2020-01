West Ham chce Součka! Hráč letí do Londýna: Když to dopadne, budu rád

Takže do West Hamu? Britská média přišla se zprávou, že „kladiváři“ nabídli Slavii za Tomáše Součka patnáct milionů eur, přibližně 390 milionů korun, načež jim měl český mistr odpovědět, že chce sedmnáct milionů eur. Poté se ale na instagramovém účtu slaviabackstage objevila jiná varianta přesunu do Londýna – na hostování za čtyři miliony eur plus povinná opce na šestnáct v případě, že se mužstvo udrží v Premier League. „Když to dopadne, budu rád,“ podotkl Souček pro iSport.cz. Do Londýna brzy odletí.