Eriksena chce i Barcelona

Že Tottenham přijde o Christiana Eriksena je už téměř jisté. Jeho přestup do Interu Milán, za který chtějí Spurs vyinkasovat 20 milionů liber, se řeší minimálně od začátku roku. Teď ale do hry vstoupil nový a velký hráč. Dánského playmakera si totiž podle zdrojů Sky Sports vyhlédla Barcelona. Kde Eriksen nakonec zakotví se dozvíme zřejmě již brzy.

Barcelona have made a late enquiry about bringing Christian Eriksen to the Nou Camp this January. (Source: Sky Sports) pic.twitter.com/CCpjQcKAk9