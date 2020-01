Manchester United dál hledá útočníka

V Manchesteru United se dál dívají po útočníkovi, který by zalepil díru při zranění nejlepšího střelce Marcuse Rashforda. Telegraph informuje o tom, že jedničkou na seznamu je Edinson Cavani z PSG, kluboví šéfové jsou ale s přestupem opatrní, protože nechtějí zopakovat neúspěch jakým byl příchod Alexise Sáncheze. Italský Tuttosport a anglický Daily Mail zase překvapují tím, že na Old Trafford by se na hostování z Boca Juniors mohl vrátit 35letý Carlos Tévez. Ten v United hrál mezi lety 2007 a 2009 než odešel k rivalům do City.

Manchester United are weighing up whether to try and sign PSG striker Edinson Cavani.



However, they are wary of repeating mistakes made when they signed Alexis Sánchez. (Source: Telegraph) pic.twitter.com/1e5vLEclUQ