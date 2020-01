Šporar jde do Sportingu Lisabon

PŘESTUP. Spekulace jsou potvrzeny. Kariéra slovinského útočníka Andraže Šporara pořádně nabírá na obrátkách, neboť angažmá ve Slovanu Bratislava střídá to v portugalském Sportingu Lisabon. Slovenskému mistrovi přestup vynese v přepočtu 176 milionů korun, díky čemuž tento transfer označil generální ředitel Slovanu Ivan Kmotrík za největší v historii země. Šporar loni vyrovnal rekord slovenské soutěže, když vstřelil 29 gólů, k tomu dalších pět tref přidal v Evropské lize. Tuto sezónu skóroval v lize dvanáctkrát. Pětadvacetiletý Slovinec působil v bratislavském celku dva roky. Teď by měl podle smlouvy ve Sportingu strávit pět let.