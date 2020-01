Zahájil zimní přípravu se Spartou, vstoupí ovšem v rudém dresu i do jarní části sezony? V případě Martina Haška to stále není jisté. Kolem talentovaného středopolaře totiž neustále krouží zájemci, naposledy se ocitl v hledáčku Maccabi Haifa. Elitní izraelský klub podle informací serveru iSport.cz doručil na Letnou konkrétní nabídku přesahující 20 milionů korun. Sparta odmítla, chce víc. Co bude dál? Více čtěte ZDE