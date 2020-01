Jak už server iSport.cz před pár dny informoval, tak se stalo. Záložník Lukáš Mareček se po dvou letech vrací do české ligy. S Teplicemi podepsal smlouvu do června 2022. „Jsme moc rádi, že se nám během roku povedlo přivézt do týmu už třetí velkou osobnost, nyní je na čase začít stoupat tabulkou výše," prohlásil pro klubový web sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. Více čtěte ZDE