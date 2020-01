Giroud na odchodu z Chelsea?

SPEKULACE: Oliviera Girouda v Chelsea trápí zranění a ani zdravý příliš nehrál. O angažmá 33letého útočníka se podle Daily Mailu intenzivně zajímá Aston Villa a její šéfové prý udělají všechno, aby ho během lednového okna podepsali. Francouz by se tak z horních pater tabulky přesunul do bojů o záchranu. Mluví se také o přestupu do Milána.

Aston Villa pushing hard to sign Chelsea striker Olivier Giroud #AstonVilla https://t.co/jeX9VIHEEN pic.twitter.com/K3Ja25YV23 — AVFC Report (@AVFC_Fanly) January 20, 2020