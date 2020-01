Gunners řeší obranu

SPEKULACE: Na Emirates se těžce smiřují s tím, že jsou až desátí v Premier League a že mají z TOP 10 nejhorší obranu. Mikel Arteta chce přivést na hostování Jéroma Boatenga z Bayernu Mnichov, v létě pak hodlá investovat až 50 milionů liber do stopera Lipska Dayota Upamecana, píše Daily Star.

Podle France Football má navíc po konci smlouvy v PSG přijít na Emirates levý bek Layvin Kurzawa.

Layvin Kurzawa 'set to join Arsenal on a free transfer in June' as PSG l... #ArsenalFC https://t.co/QOgyigiDsr pic.twitter.com/EczyC19Jxk