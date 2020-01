Cirkus Sigma! Olomouc povolává vyřazeného Pilaře zpět do áčka

Kauza ohledně působení Václava Pilaře v Olomouci má další vývoj. Záložník, jenž byl v listopadu vyřazen z ligového kádru Sigmy za veřejnou kritiku trenéra Radoslava Látala, by se měl podle informací iSport.cz zítra vrátit do kabiny áčka a ve středu se svými spoluhráči, kteří proti němu vystoupili na tiskové konferenci, odletět na soustředění do Turecka. Jde o nařízení klubového vedení, které reaguje na to, že na Pilaře nepřišly žádné nabídky a Jiří Texl míří do Opavy. Více čtěte ZDE