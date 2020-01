Pokud jde o příchody, je kolem Sparty až nezvyklý klid. Vedení letenského klubu ale usilovně pracuje na zeštíhlení početného kádru. První hráče už sportovní ředitel Tomáš Rosický se svými spolupracovníky odbavili. Matěj Pulkrab zamířil na hostování do Bohemians, Zinedin Mustedanagič do FK Sarajevo. Dalším v řadě je obránce Ondřej Zahustel, kterého by podle informací portálu iSport.cz rádo získalo Slovácko. Více čtěte ZDE