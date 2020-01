Rondič míří do Liberce

PŘESTUP. Fotbalový útočník Imad Rondič přestoupil z pražské Slavie do Liberce, s nímž trénuje od začátku zimní přípravy. Se Slovanem podepsal bosenský hráč dlouhodobý kontrakt. Oba kluby o tom informovaly na svých webech. „Jsem rád, že je vše domluveno a hotovo a že jsem v klubu, jako je Slovan Liberec. Těším se na všechno, co přijde. Je na mně, abych trénoval a pracoval. Můžu říct, že vždycky budu hrát na sto procent a dám do toho všechno. Doufám, že výsledky přijdou,“ řekl pro klubový web Rondič. „Jsme rádi, že se nám Rondičův přestup podařilo dotáhnout a že s námi podepsal dlouhodobou smlouvu,“ uvedl sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal.