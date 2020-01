HOSTOVÁNÍ | Dvacetiletý obránce Tudor Baluta míří z Brightonu na půlroční hostování do nizozemského Den Haagu, kde se mimo jiné potká s Mickem van Burenem či Tomášem Necidem. Mladý Rumun na Ostrovech zatím nastupoval jen v juniorském týmu.

✍️ @BalutaTudor99 has joined @ADODenHaag on loan until the end of the season. 🇷🇴#BHAFC 🔵⚪️