PŘESTUP | Middlesbrough získalo brankáře Dejana Stojanoviče ze švýcarského St. Gallenu. Šestadvacetiletý Makedonec podepsal v novém klubu, který hraje druhou anglickou ligu, smlouvu na tři a půl roku.

We're delighted to confirm the signing of Dejan Stojanović



Welcome to #Boro, Dejan!