HOSTOVÁNÍ. Trenér José Mourinho získal do Tottenhamu první posilu. Dres Spurs bude oblékat 21letý záložník Benfiky Lisabon Gedson Fernandes, který do londýnského celku přichází na hostování do konce příští sezony, tedy na 18 měsíců.

✍️ We are delighted to announce that we have reached agreement for the 18-month loan of Gedson Fernandes from Benfica with an option to make the transfer permanent.

