Patří k největším letenským talentům posledních let. Ofenzivní záložník Zinedin Mustedanagič ovšem svůj potenciál v prvním týmu Sparty nikdy pořádně nerozbalil. A s největší pravděpodobností se tak nestane ani na jaře. Podle informací serveru iSport.cz by totiž mohl mládežnický reprezentant Bosny a Hergecoviny zamířit na půlroční hostování bez opce do FK Sarajevo.