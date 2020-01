Z Karviné do Makedonie

PŘESTUP: Slovenský obránce Ján Krivák, se kterým do zimní přípravy nepočítali v Karviné, se stěhuje do Severní Makedonie a posílí Škendiji Tetovo. Aktuálně druhý tým tamní ligy často hraje o evropské poháry, což dobře vědí třeba v Mladé Boleslavi.

OFFICIAL:



Shkendija complete the signing of Slovakian defender Jan Krivak from MFK Karvina in Czech Republic. Krivak will be a replacement for Egzon Bejtuali who moved to Helsingborgs IF in Sweden a couple days ago. pic.twitter.com/DKyz4PRuch