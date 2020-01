HOSTOVÁNÍ. Nespokojený slovenský reprezentant Ondřej Duda odchází z Herty Berlín, kde si pod novým koučem Jürgenem Klinsmannem téměř nezahrál, na hostování do konce sezony do Norwiche, vyzkouší si tak Premier League!

We are delighted to confirm the signing of Ondrej Duda on a six-month loan deal from Hertha Berlin! 🙌