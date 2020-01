SPEKULACE | West Ham se podle serveru Sky Sports zajímá o Marouaneho Fellainiho. Zkušený belgický záložník aktuálně působí v čínském Shandongu Luneng, a pokud by skutečně zamířil do Londýna, potkal by se s koučem Davidem Moyesem už potřetí v kariéře. Ten jej dříve vedl v Evertonu a Manchesteru United.