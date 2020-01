JEDNÁNÍ. Nečekaný zvrat. Slávistický útočník Milan Škoda by měl na jaře hrát tureckou ligu, ovšem nikoliv za Genclerbirligi, kam měl původně namířeno, ale za Rizespor. V klubu, který je po polovině soutěže na dvanáctém místě, by měl podle serveru ajansspor.com v pátek podstoupit zdravotní prohlídku. Slavia by měla svého kapitána, který pro ni za osm let vykonal výbornou službu, pustit zadarmo. Více čtěte ZDE