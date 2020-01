Espaňol má nejdražší posilu v historii

PŘESTUP. Útočník Raúl de Tomás přestoupil z BenfiKy Lisabon do Espaňolu Barcelona a stal se nejdražší posilou španělského klubu v historii. O záchranu bojující celek za pětadvacetiletého fotbalistu podle médií zaplatil 22 milionů eur (asi 555 milionů korun).

De Tomás má za sebou působení v Realu Madrid, kde se však do prvního týmu nikdy neprosadil. V minulé sezoně 14 góly pomohl Vallecanu k postupu do první ligy a odešel do Benficy, kde se mu však nedařilo. Espaňol za něj přesto zaplatil 22 milionů eur a zdvojnásobil tak klubový rekord, jenž dosud držel argentinský útočník Matias Vargas.