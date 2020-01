HOSTOVÁNÍ. Během několika hodin by se měl "upéct" návrat Pepeho Reiny do Premier League. Zkušený španělský gólman, který je momentálně dvojkou v AC Milán, má být spasitelem Aston Villy, která vinou zranění přišla o jedničku Toma Heatona.

Pepe Reina is set to join Aston Villa on loan for the rest of the season. 🧤 pic.twitter.com/sKfHCjdpKT