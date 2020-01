Weigl jde z Dortmundu do Benfiky

PŘESTUP. Německý fotbalista Julian Weigl odchází z Borussie Dortmund a bude hrát za Benficu Lisabon. Portugalský mistr koupil čtyřiadvacetiletého záložníka za 20 milionů eur (508 milionů korun). Weigl se hned po přestupu z Mnichova 1860 před pěti lety prosadil do základní sestavy Borussie, za kterou odehrál 171 zápasů. Dortmundu pomohl k zisku německého poháru v roce 2017, v reprezentaci má na kontě pět utkání. Zahrál si také v Lize mistrů proti Slavii, v domácí odvetě byl v prosinci vyloučen.

Borussia Dortmund and @SLBenfica have agreed to terms on the transfer of Julian Weigl.



We thank Julian for his dedication and wish him the best of luck in Portugal! pic.twitter.com/TS7E0WGUSR