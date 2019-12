SPEKULACE. Zlatan Ibrahimovic už se podle italských médií domluvil na podmínkách svého návratu do AC Milán. Osmatřicetiletý útočník má podepsat smlouvu do konce sezony s automatickou opcí na další rok. Slavný klub, který je v italské lize až na jedenáctém místě, by ho měl oficiálně představit v příštích dnech.