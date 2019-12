Není to tak dávno, co po fotbale chodil na noční šichty do Škodovky, aby se uživil. Teď se o Jana Vodháněla (22) podle informací iSport.cz zajímá Philadelphia Union. Klub ze zámořské MLS, kde loni hrál sparťanský záložník Bořek Dočkal. O křídelníka Bohemians, jenž zažívá svoji nejpovedenější ligovou sezonu, údajně stojí i jablonecký boss Miroslav Pelta. Více ZDE>>>