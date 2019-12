JEDNÁNÍ. Možný přesun Takumiho Minamina z RB Salcburk do Premier League začíná nabírat reálné obrysy. Ve středu by měl absolvovat zdravotní prohlídku v Liverpoolu, jehož dres by mohl oblékat od 1. ledna 2020. Reds měli za 24leté japonské křídlo nabídnou kolem 7,25 milionu liber (218 milionů korun).