Shejbal prodloužil v Teplicích

NOVÁ SMLOUVA. Vedení fotbalistů Teplic prodloužilo smlouvu s obráncem Janem Shejbalem do léta 2023. Klub o tom informoval na svém webu. Pětadvacetiletý Shejbal přišel do Teplic v lednu 2018 z Hradce Králové. V aktuální ligové sezoně, v níž jsou Teplice jedenácté, nastoupil do 18 utkání, v nichž vstřelil jeden gól. „Honza se vypracoval v důležitou součást naší sestavy, navíc cítíme, že na postu stopera má velký potenciál dalšího růstu. Proto jsme rádi, že bude i nadále pokračovat v Teplicích,“ citovaly klubové stránky sportovního ředitele Štěpána Vachouška. „Poslední týdny pro něj byly těžké, ale ukázal svůj charakter, zabojoval a těžkou situaci zvládl. I to byl jeden z důvodů, že jsme s ním prodloužili smlouvu. Ukázal, že chce hrát za Teplice,“ uvedl Vachoušek.