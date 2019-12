JEDNÁNÍ. Bývalý útočník Manchesteru City Wilfried Bony trénuje s francouzským týmem Le Havre. S druholigovým celkem by někdejší opora Sparty chtěla podepsat smlouvu. 30letý Bony nehrál od léta, kdy mu vypršela smlouva ve Swansea.

Former Manchester City and Swansea striker Wilfried Bony is training with Paul Le Guen's Le Havre with a view to signing for the Ligue 2 club. pic.twitter.com/UjurJwaWUo