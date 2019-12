SPEKULACE. Na cestě ven z Chelsea může být i 28letý zadák Marcos Alonso. Španělského beka by do Interu Milán rád přivedl kouč Antonio Conte. Alonso, který v Serii A hrál v letech 2013-2016 za Fiorentinu, naskočil v této sezoně jen do sedmi ligových zápasů.