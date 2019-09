Fotbalová Příbram získala na hostování srbského reprezentanta do 21 let Filipa Stupareviče. Klub o tom informoval na svých webových stránkách. Devatenáctiletý útočník přišel do středočeského týmu z anglického Watfordu, kam přestoupil v lednu ze srbského klubu FC Voždovac. Více čtěte ZDE