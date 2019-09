Ještě jedna posila pro fotbalový Zlín. Podle informací iSport.cz se od úterka připojí k týmu zkušený záložník Zdeněk Folprecht (28), jenž působil od října 2018 v kyperském FC Pafos. Ve Fastavu by měl prozatím do konce podzimu hostovat, klub má však opci na přestup. Odchovanec Sparty prošel v české lize Žižkovem, Libercem a Brnem. „Je dalším z hráčů, kteří by mohli zkvalitnit kádr a hru,“ věří kouč Josef Csaplár.