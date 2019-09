Messi může odejít z Barcelony zdarma. Chce si zahrát za tým, kde začal

Ztratí největší hvězdu? Barcelona by teoreticky mohla přijít o svou superstar - Lionela Messiho. Je to sice nepravděpodobné, ale tato varianta skutečně existuje. Argentinský fotbalista má totiž ve smlouvě dodatek, ve kterém stojí, že po dosažení 32 let může vždy 30. června s katalánským klubem ukončit smlouvu. „Víme o tom, že by Leo mohl z klubu odejít zadarmo. Vzhledem k tomu, co pro klub udělal, má plné právo rozhodnout o své další budoucnosti,“ uvedl obránce Barcelony Gerard Piqué. Více čtěte ZDE