Zlín posiluje! Získal střelce Wágnera z Boleslavi a obřího stopera z Gruzie

PŘESTUP | Ve Zlíně se radují z posily do útoku. Podle informací iSport.cz dorazí na hostování zkušený Tomáš Wágner, jenž v Mladé Boleslavi doplatil na konkurenci Nikolaje Komličenka a Murise Mešanoviče. Na nové adrese by se měl hlásit v pondělí a bude k dispozici už na nadcházející ligový šlágr se Spartou. „Chtěli jsme hráče, který umí dávat góly. A Wagi je střelec. Známe se od dětství, je to můj soused z Příbrami. To, že tady trénuju, hrálo v jeho příchodu nezanedbatelnou roli,“ potvrdil ve středu večer útočníkovo angažmá kouč Josef Csaplár. Fotbalisty Zlína posílil také gruzínský stoper Andro Giorgadze. Třiadvacetiletý hráč, který přišel z ukrajinského týmu Vorksla Poltava, podepsal se "Ševci" tříletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu Více čtěte ZDE