Žambůrek prodloužil v Brentfordu

SMLOUVA | Osmnáctiletý fotbalový záložník Jan Žambůrek prodloužil smlouvu s druholigovým Brentfordem, kam přestoupil loni v létě z pražské Slavie. V londýnském klubu, za který v této sezoně odehrál tři soutěžní utkání, by měl zůstat až do roku 2023.

"Jan je velký talent. Kromě toho, že skvěle ovládá míč, je rovněž skromný a má velkou motivaci uspět. Jeho přeřazení do áčka by mělo upozornit další ofenzivní hráče, že je jim v patách," řekl trenér Brentfordu Thomas Frank.

🖊 Young attacker Jan Zamburek has signed a new four-year deal and has been officially promoted to the First Team squad



Congratulations Jan!https://t.co/A4cH1OWzHM#BrentfordFC