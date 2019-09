Neymar v PSG. Co s ním bude? Barcelona umí vyčkat, musí si udobřit fanoušky

Jeden z nejdiskutovanějších přestupů léta padl. Brazilská superstar Neymar zůstává tak trochu proti své vůli v PSG. Jeho návrat do Barcelony, která vynaložila obrovské úsilí, aby hvězdu získala, se neuskutečnil. Alespoň prozatím. Útočník nezamířil ani do konkurenčního Realu Madrid. Co s ním nyní bude? Vedení pařížského celku již začalo komunikovat se svými fanoušky na uklidnění situace kolem nejdražšího hráče světa. Ti totiž těžce nesli přestupové manýry brazilského forvarda a dost vulgárně ho uráželi. Více čtěte ZDE>>>